Гол та асист Яремчука
25-річний Яремчук відзначився голом і результативним пасом вже у першому таймі матчу 34 туру чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегем.
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На 15-й хвилині гри Роман асистував Алессіо Кастро-Монтес. Вже через 14 хвилин Яремчук і сам забив гол у ворота Зюлте-Варегем.
Яремчук замкнув на дальній стійці простріл партнера.
Відео голу Яремчука
Після першого тайму Гент перемагає з рахунком 3:0. У стартовому складі Гента вийшов також українець Роман Безус.