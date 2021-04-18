Результати гонки

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Ландо Норріс (McLaren)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Карлос Сайнс (Ferrari)

6. Даніель Рккардо (McLaren)

7. Ленс Стролл (Aston Martin)

8. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

9. Кімі Ряйкконен (Alfa Romeo)

10. Естебан Окон (Alpine)

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Божевільний хід гонки

Гонці в Імолі передував сильний дощ, після якого на декількох ділянках траси було надто багато води. Деякі гонщики під час тренувальних кіл не змогли впоратися з керуванням.

Під час прогрівального кола не впорався з керуванням Шарль Леклер, однак він втримав свою Ferrari від фатальної аварії. Майже всі гонщики стартували на проміжній гумі.

Уже на стартових метрах дистанції Макс Фертсаппен вирвався з третього місця на перше. Нідерландець під час обгону Льюїса Хемілтона задів британця у другому повороті й у того виникли технічні проблеми.

На другому колі з дистанції зійшов Ніколас Латіфі, який не втримав болід під час боротьби та влетів у стіну. На трасі з'явився автомобіль безпеки. Однак ще до його появи Леклер піднявся на 3 місце, обійшовши Серхіо Переса.

На 4 колі, коли автомобіль безпеки ще був на трасі, свій Haas майже розбив німець Мік Шумахер. Він прогрівав шини та не втримав болід, внаслідок чого влетів у стіну. На щастя, Шумахер не в'їхав у маршалів гонки.

Що цікаво, Шумахер втратив переднє антикрило, але в цей час дирекція гонки закрила піт-лейн!

На 7 колі гонку було відновлено, адже автомобіль безпеки покинув трасу. Ферстаппен дуже швидко почав збільшувати відрив від Хемілтона, який за коло програв 3 секунди.

На 12 колі Серхіо Перес отримав 10 секунд штрафу. Мексиканець вилетів, коли на трасі був автомобіль безпеки: Серхіо втратив 2 позиції, однак суперники повернули йому місце. Відтак, пілота Red Bull покарали за обгін під час перебування на трасі автомобіля безпеки.

Неймовірно щастило Карлосу Сайнсу з Ferrari: іспанець двічі вилітав у гравій, але не розбив свій болід та навіть втримав 7 місце. Вдало гонку проходили пілоти McLaren Даніель Ріккардо та Ландо Норріс, які утримували 5 та 6 місця відповідно.

На 17 колі команда попросила Ріккардо пропустити Норріса вперед. До 20 кола Хемілтону вдавалося утримувати темп Ферстаппена, який випереджав британця на 5 секунд.

Після 20 кола у гонщиків виникла дилема. Траса помітно почала підсихати, тому постало питання, коли слід переходити на "сліки". У McLaren вирішили почекати, коли на піт-стоп підуть конкуренти.

Першим це зробив гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, який змінив гуму на 22 колі. Що цікаво, на цьому ж колі після виїзду з піт-лейн Феттелю дали штраф 10 секунд за порушення правил з колесами ще перед гонкою. На 24 колі Феттель відбув покарання.

Виявилося, що McLaren не даремно провели розмін позицій, адже Ріккардо дійсно був повільнішим за Норріса. До 27 кола австралійця наздогнав Сайнс та пройшов Даніеля – 6 місце!

На 28 колі у бокси заїхав Ферстаппен, після чого перейти на "сліки" вирішили й інші пілоти. Що цікаво, Хемілтон майже відіграв відставання від Макса, але затримався на піт-стопі (4 секунди).

Тому Ферстаппен зберіг лідерство, а за ним слідували Хемілтон та Леклер. Норріс після штрафу Переса піднявся на 4 сходинку. На 31 колі було дозволено DRS!

На цьому ж колі Хемілтон вилетів з траси у другому секторі та застряг у гравії. Британець все ж вибрався з гравію, але з поламаним антикрилом поїхав у бокси. Льюїс опустився на 7 місце.

На 32 колі на трасі знову з'явився автомобіль безпеки. Джордж Расселл на прямій намагався обігнати Валттері Боттаса. Британець врізався у фіна – серйозна аварія. Расселл звинуватив в аварії Боттаса. У підсумку з'явилися червоні прапори й гонку було зупинено.

Ще до рестарту гонки Кімі Ряйкконен не втримав болід та опустився на 10 місце. Шарль Леклер під час рестарту пропустив Норріса, а Юкі Цунода після помилки вилетів з траси та опустився на 15 місце.

На 38 колі з траси у гравій вилетів Перес, для якого червоні прапори після штрафу у 10 секунд виявилися вкрай доречними. Мексиканець опустився на 14 сходинку.

Хемілтон швидко обійшов Ленса Стролла й Ріккардо та піднявся на 5 місце. Натомість лідер гонки Ферстаппен продовжив штампувати найкращі кола один за одним та збільшувати свою перевагу.

У боротьбі за подіум обидва боліди Ferrari намагалися не відпускати Норріса. На 49 колі Хемілтон вже був на хвості у Сайнса, а Леклер – у Норріса. На 50 колі Хемілтон вже обійшов Сайнса.

На 55 колі Хемілтон легко пройшов і Леклера та почав наздоганяти Норріса. Через два кола Льюїс здійснив першу спробу обігнати Ландо, але невдало. Норріс відчайдушно та вдало оборонявся. На 60 колі Льюїс таки вийшов на друге місце!

У підсумку на останніх колах більше боротьби не було. Хемілтон продемонстрував найкращий час у гонці, що дозволило йому зберегти лідерство у заліку пілотів.