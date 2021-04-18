Результати гонки
1. Макс Ферстаппен (Red Bull)
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)
3. Ландо Норріс (McLaren)
4. Шарль Леклер (Ferrari)
5. Карлос Сайнс (Ferrari)
6. Даніель Рккардо (McLaren)
7. Ленс Стролл (Aston Martin)
8. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)
9. Кімі Ряйкконен (Alfa Romeo)
10. Естебан Окон (Alpine)
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Божевільний хід гонки
- Гонці в Імолі передував сильний дощ, після якого на декількох ділянках траси було надто багато води. Деякі гонщики під час тренувальних кіл не змогли впоратися з керуванням.
Під час прогрівального кола не впорався з керуванням Шарль Леклер, однак він втримав свою Ferrari від фатальної аварії. Майже всі гонщики стартували на проміжній гумі.
Уже на стартових метрах дистанції Макс Фертсаппен вирвався з третього місця на перше. Нідерландець під час обгону Льюїса Хемілтона задів британця у другому повороті й у того виникли технічні проблеми.
На 4 колі, коли автомобіль безпеки ще був на трасі, свій Haas майже розбив німець Мік Шумахер. Він прогрівав шини та не втримав болід, внаслідок чого влетів у стіну. На щастя, Шумахер не в'їхав у маршалів гонки.
Що цікаво, Шумахер втратив переднє антикрило, але в цей час дирекція гонки закрила піт-лейн!
На 7 колі гонку було відновлено, адже автомобіль безпеки покинув трасу. Ферстаппен дуже швидко почав збільшувати відрив від Хемілтона, який за коло програв 3 секунди.
Неймовірно щастило Карлосу Сайнсу з Ferrari: іспанець двічі вилітав у гравій, але не розбив свій болід та навіть втримав 7 місце. Вдало гонку проходили пілоти McLaren Даніель Ріккардо та Ландо Норріс, які утримували 5 та 6 місця відповідно.
На 17 колі команда попросила Ріккардо пропустити Норріса вперед. До 20 кола Хемілтону вдавалося утримувати темп Ферстаппена, який випереджав британця на 5 секунд.
Першим це зробив гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, який змінив гуму на 22 колі. Що цікаво, на цьому ж колі після виїзду з піт-лейн Феттелю дали штраф 10 секунд за порушення правил з колесами ще перед гонкою. На 24 колі Феттель відбув покарання.
Виявилося, що McLaren не даремно провели розмін позицій, адже Ріккардо дійсно був повільнішим за Норріса. До 27 кола австралійця наздогнав Сайнс та пройшов Даніеля – 6 місце!
Тому Ферстаппен зберіг лідерство, а за ним слідували Хемілтон та Леклер. Норріс після штрафу Переса піднявся на 4 сходинку. На 31 колі було дозволено DRS!
- На цьому ж колі Хемілтон вилетів з траси у другому секторі та застряг у гравії. Британець все ж вибрався з гравію, але з поламаним антикрилом поїхав у бокси. Льюїс опустився на 7 місце.
Ще до рестарту гонки Кімі Ряйкконен не втримав болід та опустився на 10 місце. Шарль Леклер під час рестарту пропустив Норріса, а Юкі Цунода після помилки вилетів з траси та опустився на 15 місце.
На 38 колі з траси у гравій вилетів Перес, для якого червоні прапори після штрафу у 10 секунд виявилися вкрай доречними. Мексиканець опустився на 14 сходинку.
Хемілтон швидко обійшов Ленса Стролла й Ріккардо та піднявся на 5 місце. Натомість лідер гонки Ферстаппен продовжив штампувати найкращі кола один за одним та збільшувати свою перевагу.
У боротьбі за подіум обидва боліди Ferrari намагалися не відпускати Норріса. На 49 колі Хемілтон вже був на хвості у Сайнса, а Леклер – у Норріса. На 50 колі Хемілтон вже обійшов Сайнса.
У підсумку на останніх колах більше боротьби не було. Хемілтон продемонстрував найкращий час у гонці, що дозволило йому зберегти лідерство у заліку пілотів.