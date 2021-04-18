Рішення набуде чинності у новому сезоні

FIS вирішила не допускати у наступному сезоні жінок до виступів на польотних трамплінах. Більшість членів комітету FIS зі стрибків з трампліна проголосували проти допуску.

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Дев'ять членів комітету проголосували проти, сім – за. Але Норвегія була єдиною великою країною, що проголосувала за. Від країн, які можуть представити учасників на польотних етапах, було досить ясно почуте "ні",

– заявив рейс-директор Кубка світу зі стрибків з трампліна Сандро Пертіле.

До 2010 років до олімпійських змагань у цьому виді спорту допускалися тільки чоловіки. У2009 році стало відомо, що жіночі стрибки на лижах з трампліна не увійдуть до програми зимової Олімпіади у Ванкувері-2010.

Тоді група елітних спортсменок з Канади, Норвегії, Німеччини, Словенії та США звернулася до суду через дискримінацію за статевою ознакою.

3 грудня 2011 року у норвезькому Ліллехаммері пройшов перший в історії етап Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна серед жінок. У 2014 році жінки вперше виступили на Олімпійських іграх у Сочі.

Рішення FIS обурило норвезьку стрибунку з трампліна, олімпійську чемпіонку, чемпіонка світу та медалістку чемпіонатів світу Марен Лундбю.

"Я неймовірно розчарована. Просто не віриться у це. Нам постійно говорять, що ми недостатньо цікаві, щоб мати рівні умови з чоловіками. На жаль, цього важко досягти, коли ми не можемо показати себе з кращого боку", – заявила Лундбю.