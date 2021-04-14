Бій відбудеться 10 липня
У середу, 14 квітня, UFC опублікував постер поєдинку між МакГрегором і Пор'є. Бійці повинні зустрітися 10 липня в рамках UFC 264 у Лас-Вегасі (США).
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Також UFC відкрила реєстрацію для подачі заявок на квитки.
Канадський журналіст Аріель Хельвані підтвердив, що Конор і Пор'є проведуть бій. Про це йому особисто повідомив МакГрегор. Ірландець заявив, що підписав контракт.
- Що цікаво, нещодавно бійці влаштували словесну перепалку у соцмережах. Дійшло до того, що бій вирішили скасувати.
- МакГрегор і Пор'є проведуть третій бій. Перша зустріч бійців відбулася у 2015 році. Тоді Конор нокаутував Пор'є у першому раунді.
- Реванш відбувся аж у 2021 році і перемогу святкував Дастін, нокаутувавши ірландця.