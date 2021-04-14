У Forbes вирішили вперше за два роки оцінити футбольні клуби. І були дуже здивовані результатам. Адже, попри кризу, деякі клуби достатньо різко зросли в ціні. 20 найцінніших у світі футбольних команд коштують у середньому 2,28 мільярда доларів, що на 30% більше у порівнянні з оцінюванням, яке проводили два роки тому. Експерти пояснюють це тим, що інвестори спостерігають за невикористаним потенціалом глобальної привабливості цього виду спорту.

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Вперше за всю історію створення такого рейтингу його очолила іспанська Барселона. У Forbes її оцінили у 4,76 мільярда доларів. Ціна на команду зросла на 30% в порівнянні з оцінюванням дворічної давнини.

Варто додати, що протягом попередніх 16 років, коли створювався рейтинг, на першому місці були лише дві команди. Іспанський Реал був лідером п'ят разів, а англійський Манчестер Юнайтед – 11.

Саме Реал опустився на друге місце з оцінкою в 4,75 мільярда доларів. Мадридці зрослим в ціні на 12%.

Першу трійку замикає німецька Баварія. Її оцінка склала 4,215 мільярда доларів, а зростання за два роки становило 39%.

Найбільше з усіх клубів першої двадцятки в ціні зріс французький ПСЖ – одразу на 129% до 2,5 мільярдів доларів. Це дозволило парижанам посісти дев'яте місце в рейтингу. Німецька Боруссія з Дортмунда зросла на 112% і з оцінкою в 1,9 мільярда доларів посідає 12-е місце.

Але є й команди, які втратили в ціні за два роки. Найбільша втрата у англійського Вест Хема – 18%. Команду оцінили в 508 мільйонів доларів.

Єдиною командою, яка представляє не топ-5 чемпіонатів Європи (АПЛ, Ла Лігу, Бундеслігу, Серію А та Лігу 1), став Аякс з Нідерландів. Але той же ПСЖ став єдиним клубом в рейтингу, який представляє Францію.

Важливість соцмереж

У Forbes відзначають й те, як футбольні клуби активно працюють із соцмережами, що теж може приносити дохід. Для прикладу, у Ліверпуля 84 мільйони підписників у Facebook, Twitter та Instagram. У Барселоні та Реалі є понад 260 мільйонів підписників у соціальних мережах. При цьому що Ліверпуль на 12 місці у списку найцінніших спортивних команд у світі, Барселона – четверта, а Реал – п'ятий. Натомість перший у списку, команда в американський футбол Даллас Ковбойс з оцінкою в 5,7 мільярда доларів, має менше ніж 16 мільйонів підписників у соціальних мережах.

Для прикладу, в одного лише Кріштіану Роналду 276 мільйонів підписників в Instagram.

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Спонсори, реклама, трансляція

Вплинуло на оцінку команд і спонсорські контракти. Так, Манчестер Юнайтед з наступного сезону замінить титульного спонсора Chevrolet на TeamViewer. "Червоні дияволи" отримають в середньому 64,9 мільйона доларів за рік протягом п'яти сезонів. Клуб мав і кращі пропозиції. Той же Chevrolet платив більше. Але нова угода включає менше комерційних прав, відтак МЮ може підписати окремо автомобільного спонсора. І в сумі це може мати більший дохід, аніж від одного контракту з Chevrolet.

Щодо комерційних доходів, то тут рівних немає Реалу. Протягом 2019-2020 років клуб отримав 424 мільйони доларів від реклами, спонсорства та угоди з adidas.

Натомість Барселона уклала найбільший контракт на трансляцію матчів – на 275 мільйонів доларів.

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