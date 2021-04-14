Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Беллінгем, 15 – Марез, 55 (п), Фоден, 75

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У першому матчі Манчестері Сіті вдалося вирвати перемогу наприкінці гри. "Містяни" домінували протягом усього поєдинку, однак "джмелі" зрівняли рахунок на 84 хвилині.

Але на 90 хвилині Фоден приніс англійцям важливу звитягу. Боруссії достатньо було здобути перемогу 1:0 у матчі-відповіді, щоб вибити Манчестер Сіті. Натомість англійців влаштовувала перемога, нічия та навіть результативна поразка, наприклад, 3:2.

Після розвідки на старті поєдинку "джмелі" ледь не вжалили гостей на 7 хвилині. Атака на ворота Едерсона прийшла з правого флангу, після чого Дауд вийшов на удару позицію та пробив з-за меж штрафного. Хавбек завдав соковитого удару, але Едерсон забрав м'яч до рук.

Боруссія продовжила контролювати м'яч й організувала результативну атаку на 15 хвилині. Голанд прийняв м'яч у штрафному та віддав під удар партнеру. Перший удар "джмелів" був заблокований, після чого м'яч опинився у Беллінгема. Діамант дортмундців красиво пробив з меж штрафного й Едерсон не зміг відбити м'яч – 1:0.

Відео голу Беллінгема

Дуже швидко Боруссія могла закріпити перевагу. Господарі поля заробили кутовий, після якого небезпечно пробив Аканджі. Едерсону довелося вступити в гру і забрати м'яч до рук.

Свій перший шанс відновити паритет Манчестер Сіті отримав на 25 хвилині. Гравці Боруссії не змогли вибити м'яч зі штрафного, після чого його підібрав Де Брюйне та потужно пробив у поперечину.

Ще одна нагода у "містян" була на 32 хвилині. Фоден виборов м'яч у штрафному та віддав пас на Марезса. Ріяду вдалося пробити низом, але Хіц був на висоті!

На 38 хвилині автором голу міг стати Олександр Зінченко. Українець намагався відправити м'яч за комірець голкіперу після подачі кутового. Втім, Хіц здійснив впевнений сейв.

Після перерви Манчестер Сіті отримав чудовий шанс зрівняти рахунок. Після прострілу у штрафний Джан невдало вибив м'яч головою об свою руку. Арбітр вирішив призначити пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Марез – 1:1!

Відео голу Мареза

Нічийний рахунок влаштовував "містян", тому Боруссія вимушена була йти в напад. Нагоду повернути перевагу "джмелі" мали на 69 хвилині. Після навісу зі штрафного Хуммельс виграв верхову дуель та пробив головою. На жаль для німців, м'яч пролетів над воротами.

Манчестер Сіті відповів гострим моментом на 74 хвилині. Де Брюйне змістився у центр та красиво пробив, однак Хіц відбив на кутовий. Відразу після розіграшу стандарту Фоден отримав м'яч та потужно пробив у ближній кут. Хіц не зміг виручити партнерів – 1:2.

Відео голу Фодена

За рахунку 1:2 Боруссії потрібно було забивати тричі, щоб пройти до півфіналу. Однак з цим завданням "джмелі" не змогли впоратися і зазнали поразки.

Манчестер Сіті в 1/2 фіналу зіграє проти французького ПСЖ. Зазначимо, що українець Олександр Зінченко провів весь матч у складі Манчестер Сіті.