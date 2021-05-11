Ломаченко вирушив у США, Світоліна покинула топ-5 рейтингу WTA: новини спорту 10 травня

У понеділок, 10 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте на сайті Спорт24.

Ломаченко полетів у США для підготовки до бою з Накатані

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вирушив у США для підготовки до поєдинку проти японця Масайоші Накатані. Ломаченко проведе перший бій після поразки Теофімо Лопесу восени 2020 року.

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Ломаченко вилетів у США з Одеси. На інстаграм-сторінці lomus_official він повідомив, що у США відбудеться фінальна стадія підготовки до бою з Накатані.

Що відомо про бій Ломаченко – Накатані

Поєдинок між Ломаченком та Накатані офіційно відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).

На початку травня промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.

Попередній бій Ломаченко провів восени 2020 та програв Теофімо Лопесу. Василь втратив титули WBC, WBA, WBO.

Накатані також програвав Лопесу, однак у попередньому поєдинку він переміг. Японець здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара.

Світоліна покинула топ-5 рейтингу WTA

Опубліковано новий рейтинг WTA, який "розморожений" після турніру в Маямі (США). Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна покинула топ-5 рейтингу.

Еліна Світоліна опустилася на 6 позицію. 26-річна Світоліна вперше покинула топ-5 з вересня 2020 року. Українку витіснила Аріна Соболенко з Білорусі.

Українки у рейтингу WTA

Еліна Світоліна – 6

Даяна Ястремська – 32

Марта Костюк – 79

Катаріна Завацька – 130

Ангеліна Калініна – 140

Леся Цуренко – 142

Катерина Козлова – 158

Дарія Снігур – 206

Катерина Бондаренко – 224

Костюк програла росіянці на турнірі WTA у Римі

Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку у першому раунді турніру WTA 1000 у Римі. В 1/32 фіналу 18-річна Марта поступилася росіянці Єкатєріні Александровій.

4 матчі Минаю попали під розслідування

З українок на турнірі у Римі залишилася тільки Еліна Світоліна. Вона стартує з 1/16 фіналу.

Закарпатський Минай вилетів з української Прем'єр-ліги. У передостанньому турі УПЛ команда наробила шуму, відмовляючись виходити на гру з Шахтарем.

За інформацією "ТаТоТаке", під підозру потрапили 4 поєдинки Минаю, включаючи дві гри команди U-21. УАФ звернулася у правоохоронні органи з проханням відкрити кримінальне провадження.

Повідомляється, що тренер Минаю U-21 вже відбував покарання у Словаччині за участь в іграх подібного роду.

Крім цього, під підозру потрапив не тільки матч Минаю проти Шахтаря у 25 турі, але й поєдинок 12 туру проти "гірників" у грудні 2020 року. Тоді Минай програв 1:5.