У США відбудеться фінальна стадія підготовки Ломаченка

33-річний Ломаченко у своєму інстаграмі повідомив, що вирушає у США. Василь опублікував спільне фото зі своїм батьком та тренером Анатолієм Ломаченком.

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"Пристебніться ми злітаємо", – написав Ломаченко.

Ломаченко вилетів у США з Одеси. На інстаграм-сторінці lomus_official він повідомив, що у США відбудеться фінальна стадія підготовки до бою з Накатані.

Що відомо про бій Ломаченко – Накатані