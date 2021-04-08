Поразка Баварії в Лізі чемпіонів, бойкот США Олімпіади: головні новини спорту 7 квітня

Відбулися два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. США готові бойкотувати Олімпіаду-2022 в Пекіні. Україна зберегла 24 місце в рейтингу ФІФА. Такими були головні новини спорту в середу, 7 квітня

Матчі Ліги чемпіонів

Баварія на власному полі поступилася ПСЖ в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Вже в дебюті зустрічі Мбаппе відкрив рахунок. А згодом перевагу парижан подвоїв Макріньос. Обидва голи були забиті з пасів Неймара.

Та Баварії вдалося зрівняти рахунок. Однак згодом Мбаппе відзначся ще раз, і ПСЖ святкував підсумкову перемогу.

У паралельному матчі Челсі на виїзді обіграв Порту. Хоча і для Порту цей матч був не на рідному стадіоні, а в іспанській Севільї. "Дракони" пропустили по голу в кожному з таймів та програли цей матч.

Перемога футзальної збірної України

Збірна України з футзалу провела черговий матч відбору на Євро-2022. У Запоріжжі наша команда провела гостьовий матч проти Данії. Та розгромила суперника з рахунком 6:2.

У четвер, 8 квітня, тут же відбудеться ще один матч між командами. Але цього разу українці будуть господарями майданчика.

Місце збірної України в рейтингу ФІФА

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України зберегла за собою 24-е місце. При цьому що у 2021 році наша команда не виграла жодного матчу – три нічиї з рахунком 1:1 проти Франції, Фінляндії та Казахстану.

Лідером рейтингу залишилася Бельгія.

Україна зіграє з глядачами на Євро-2020

Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе за присутності вболівальників на трибунах. В Амстердамі на "Йохан Кройф арені" дозволили до 12 тисяч глядачів на матчах. На цьому стадіоні Україна зіграє з Нідерландами 13 червня.

УПЛ закінчать швидше через збірну

Чемпіонат України з футболу закінчать швидше, аніж планувалося. Відповідно до нового календаря, сезон УПЛ завершиться вже 9 травня. Рішення повинен затвердити Виконком Української асоціації футболу.

Все через збірну. Тренерський штаб попросив більше часу на підготовку до Євро-2020.

США планують бойкотувати Олімпіаду в Китаї

США можуть бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022, які відбудуться у Пекіні (Китай). США виступають проти утисків етнічних меншин у Китаї. Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні.