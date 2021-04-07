Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону-2020/2021 завершать швидше, аніж планувалося. Календар УПЛ вирішили стиснути через збірну України.

Більшість клубів УПЛ пішла назустріч збірній

Журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив, що більшість клубів УПЛ підтримали рішення швидше завершити сезон.

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Відповідно до нового календаря, сезон УПЛ завершиться вже 9 травня. Рішення повинен затвердити Виконком Української асоціації футболу (УАФ).

Отож, більшість клубів УПЛ пішла назустріч збірній і погодилася стиснути терміни чемпіонату. Остаточне, а в даному випадку формальне рішення – за Виконкомом УАФ. Тож можна констатувати, що передостанній тур УПЛ зміститься на 5 травня, а останній відбудеться 9-го числа,

– написав Бурбас.

Отож, більшість клубів УПЛ пішла назустріч збірній і погодилася стиснути терміни чемпіонату. Остаточне, а в даному випадку формальне рішення - за Виконкомом УАФ. Тож можна констатувати, що передостанній тур УПЛ зміститься на 5 травня, а останній відбудеться 9-го числа. — Igor Burbas (@iburbas) April 7, 2021