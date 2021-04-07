У матчі між Порту та Челсі в середу, 7 квітня, перемогу здобули номінальні гості. В кожному з таймів Челсі вдалося відзначитися та святкувати підсумковий успіх.

Порту – Челсі 0:2

Голи: Маунт, 31, Чілвелл, 85

Цей матч був домашній для Порту, але гра відбулася Іспанії. Між Португалією та Англією досі відсутнє сполучення, тож гра відбулася на нейтральному полі. Тут же відбудеться матч-відповідь, де номінальним господарем поля буде Челсі.

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Челсі підійшов до цієї гри без травмованих, але після ганебної домашньої поразки від Вест Бромвіча 2:5. Натомість в "драконів" переповнений лазарет, і на цю гру не вийшло одразу декілька важливих гравців.

Однак за грою Порту одразу дав зрозуміти, що готовий дати бій супернику. Особливо небезпечними стали стандарти у виконанні гравців португальської команди. Їх розіграші стали неочікуваними для Челсі. В одному з моментів під час подачі з кутового мало не вдалося забити "сухий лист", але Менді врятував свою команду.

Челсі теж відповідав своїми гострими випадами. І саме один з них в першому таймі і став результативним. Жоржиньо пасом знайшов Маунта перед штрафним, півзахисник ефектно розвернувся, уникнувши підкату Зайду, і пробив у дальній кут воріт повз голкіпера.

Відео голу Маунта

Порту ще до перерви міг зрівняти рахунок, коли Корона знайшов можливість для удару, і м'яч летів у кут воріт. Але Аспілікуета вчасно підставив ногу. Пепе після подачі з кутового пробивав головою. Але і йому забити не вдалося.

Після поновлення гри команди обмінялися моментами Вернера та Мареги. У другому таймі на полі продовжилася боротьба. Гравці грали не те щоб грубо, але не жаліли ні себе, ні суперника.

Зробити перевагу в рахунку комфортною Челсі вдалося наприкінці гри. Спочатку на 84-й хвилині Пулішич, який вийшов на заміну, влучив у перекладину. А за хвилину Чілвелл відібрав м'яч у Корони, який не надто вдало його прийняв, увійшов у штрафний, обіграв голкіпера та відправив м'яч вже у породні ворота.

Челсі переміг у першому матчі. І за тиждень, 13 квітня, тут зіграє матч-відповідь.

У другому таймі на полі продовжилася боротьба. Гравці грали не те щоб грубо, але не жаліли ні себе, ні суперника.