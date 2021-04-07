Першим суперником збірної України з футболу на Євро-2020 будуть Нідерланди. Матч відбудеться в Амстердамі на "Йохан Кройф арені". І на цей матч дозволили пустити вболівальників.

Футбольна асоціація Нідерландів (KNVB), уряд країни та міська влада Амстердаму погодили, шо на матчі Євро-2020 на "Йохан Кройф арені" можуть бути присутні до 12 тисяч вболівальників. Це 25% від місткості трибун. Але лише за умови дотримання чинних на той час протоколів безпеки. Та за умови негативного тесту на коронавірус.

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KNVB підтвердила згоду на проведення матчів за участі вболівальників листом до УЄФА.

Саме на цьому стадіоні збірна України зіграє перший матч на Євро-2020 – проти збірної Нідерландів. Цей матч запланований на 13 червня.

Два інші матчі групового етапу Єво-2020 збірна України теж проведе за присутності вболівальників на трибунах. Бухарест, де відбудуться матчі проти Австрії та Північної Македонії, дозволив присутність 13 тисяч глядачів на матчах на Національному стадіоні.

Варто додати, що збірна Нідерландів усі матчі групового етапу проведе на цьому стадіоні в Амстердамі. Адже після матчу з українцями, тут також відбудуться ігри проти збірних Австрії (17 червня) та Північної Македонії (21 червня). Також цей стадіон прийме один з матчів 1/8 фіналу (26 червня).

Влада Амстердаму не відкидає варіанту, що кількість вболівальників на трибунах може бути й більшою. Але також є занепокоєння, що ситуація з пандемією коронавірусу до червня не покращиться. На такий випадок у міст-господарів є так звана "стоп-кнопка", яка дасть право зменшити кількість вболівальників на трибунах.