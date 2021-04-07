У середу, 7 квітня, збірна України з футзалу провела черговий відбірковий поєдинок чемпіонату Європи, фінальну частину якого візьмуть в наступному році Нідерланди. Українці розгромили Данію – 6:2.

Данія – Україна 2:6

Голи: Фальк 5, Журба 40 (авт.) – Педяш 5, Вейс 18 (авт.), Абакшин 21, 26, Фаренюк 38, 39

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На початку зустрічі команди обмінялися голами Олександра Педяша і Мадса Фалька. У кінцівці першого тайму "синьо-жовті" повели в рахунку завдяки автоголу Луїса Вейса.

Після перерви Україна зняла всі питання про переможця зустрічі, забивши чотири м'ячі. По дублю зробили Данило Абакшин і Артем Фаренюк. На останній хвилині автоголом відзначився Сергій Журба.

Це друга перемога України в групі 1. "Синьо-жовті" з шістьма очками займають друге місце в квартеті.

У четвер, 8 квітня, Україна знову зіграє з Данією в Запоріжжі. Початок – о 19:00.

На чемпіонат Європи вийдуть вісім переможців груп і шість кращих команд, що зайняли другі місця. Останню путівку на Євро розіграють два залишилися володарі других місць.

Данія – Україна відео матчу