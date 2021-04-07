ФІФА оприлюднила новий рейтинг збірних з футболу. Українська збірна не змінила свою позицію в порівнянні з попереднім рейтингом. Ми і далі на 24-у місці.

Збірна України у 2021 році не виграла жодного матчу. Спочатку наша команда зіграла внічию з французами на виїзді, а потім з нічийними результатами вдома закінчилися матчі проти збірних Фінляндії та Казахстану. В кожному з цих матчів було зафіксовано рахунок 1:1.

До теми Провальний старт: чи є в України шанси вийти на чемпіонат світу з футболу 2022

Однак на позицію збірної України в рейтингу ФІФА не вплинуло. "Синьо-жовті" і надалі на 24-у місці.

Не відбулося змін і в першій шістці збірних. Лідирує і надалі Бельгія, за якою розмістилися Франція, Бразилія, Англія, Португалія та Іспанія. Натомість Італія піднялася одразу на три позиції і тепер посідає сьоме місце. Аргентина та Уругвай втратили по одній позиції і тепер восьмі та дев'яті відповідно. Замикає першу десятку збірна Данії, яка піднялася на два місця.

Наші суперники на Євро-2020: Нідерланди на 16-у місці, Австрія – на 23-у, а Північна Македонія – на 62-у.

Щодо суперників у відборі на чемпіонаті світу, то вище нас лише вже згадана Франція (2-е місце). Фінляндія посідає 54-е місце, а одразу за нею – Боснія та Герцеговина на 55-у місці. Казахстан аж у другій сотні – 124-е місце.