Фіналісти Ліги Європи, виліт Минаю, срібло Шахтаря: головні новини спорту 6 травня

Визначилися фіналісти ліги Європи. Ними стали Манчестер Юнайтед та Вільярреал. Шахтар обіграв Минай і став срібним призером УПЛ. Минай же вилетів в Першу лігу. Україна отримала суперників на гандбольному Євро-2022. Такими були головні новини спорту у четвер, 6 травня.

Фіналісти Ліги Європи

Англійський Манчестер Юнайтед та іспанський Вільярреал зіграють у фіналі Ліги Європи.

МЮ програв у матчі-відповіді італійській Ромі, але пройшов за сумою двох матчів.

Вільярреал зіграв внічию з Арсеналом. Завдяки перемозі в першому матчі, команда вийшла у фінал.

Скандал у матчі Минай – Шахтар

Матч між Минаєм та Шахтарем, який перенесли до Києва, міг і не відбутися. Футболісти відмовилися виходити на матч. І прибули на стадіон за 25 хвилин до початку. Хоча мали за 1,5 години. Гра таки розпочалася, але на 40 хвилин пізніше. І закінчився розгромною перемогою "гірників".

Шахтар став срібним призером УПЛ і зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Минай вилітає з УПЛ.

У паралельних матчах

Інгулець переміг Львів завдяки єдиному голу на початку матчу.

Рух розгромив Олімпік. Це був першим матч Романа Санжара після повернення в Олімпік.

Визнання Маліновського

Українець Руслан Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у квітні за версією вболівальників.

Україна отримала суперників на гандбольному Євро-2022

Збірна України з гандболу отримала суперників на чемпіонаті Європи 2022. Наша команда потрапила до квартету з Францією, Хорватією та Сербією.

Чемпіонат Європи триватиме з 13 по 30 січня 2022 року в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед і словацьких містах Братіслава та Кошице. Матчі збірної України на груповому етапі відбудуться в угорському Сегеді.

Україна прийме матчі волейбольної Золотої Євроліги-2021

Україна буде господарем обох турів волейбольної Золотої Євроліги. Матчі відбудуться в Запоріжжі з 1 до 6 червня.