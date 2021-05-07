Фіналісти Ліги Європи, виліт Минаю, срібло Шахтаря: головні новини спорту 6 травня

Визначилися фіналісти ліги Європи. Ними стали Манчестер Юнайтед та Вільярреал. Шахтар обіграв Минай і став срібним призером УПЛ. Минай же вилетів в Першу лігу. Україна отримала суперників на гандбольному Євро-2022. Такими були головні новини спорту у четвер, 6 травня.
Фіналісти Ліги Європи
Англійський Манчестер Юнайтед та іспанський Вільярреал зіграють у фіналі Ліги Європи.
- МЮ програв у матчі-відповіді італійській Ромі, але пройшов за сумою двох матчів.
- Вільярреал зіграв внічию з Арсеналом. Завдяки перемозі в першому матчі, команда вийшла у фінал.
Скандал у матчі Минай – Шахтар
Матч між Минаєм та Шахтарем, який перенесли до Києва, міг і не відбутися. Футболісти відмовилися виходити на матч. І прибули на стадіон за 25 хвилин до початку. Хоча мали за 1,5 години. Гра таки розпочалася, але на 40 хвилин пізніше. І закінчився розгромною перемогою "гірників".
- Шахтар став срібним призером УПЛ і зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Минай вилітає з УПЛ.
У паралельних матчах
- Інгулець переміг Львів завдяки єдиному голу на початку матчу.
- Рух розгромив Олімпік. Це був першим матч Романа Санжара після повернення в Олімпік.
Визнання Маліновського
Українець Руслан Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у квітні за версією вболівальників.
Україна отримала суперників на гандбольному Євро-2022
Збірна України з гандболу отримала суперників на чемпіонаті Європи 2022. Наша команда потрапила до квартету з Францією, Хорватією та Сербією.
Чемпіонат Європи триватиме з 13 по 30 січня 2022 року в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед і словацьких містах Братіслава та Кошице. Матчі збірної України на груповому етапі відбудуться в угорському Сегеді.
Україна прийме матчі волейбольної Золотої Євроліги-2021
Україна буде господарем обох турів волейбольної Золотої Євроліги. Матчі відбудуться в Запоріжжі з 1 до 6 червня.