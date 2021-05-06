Рух – Олімпік 3:0

Голи: Притула, 5, Борячук, 17, Климчук, 26 (п)

Варте уваги Фейр-плей від команди Йовічевіча: Дніпро-1 виправив помилку судді у матчі з Зорею – відео

За два тури до завершення сезону Рух вирішив одне з головних завдань на сезон – зберіг прописку в еліті українського футболу. Натомість Олімпік після 24 туру посідав 13 місце і всього на 3 очки випереджав Минай, що на останньому матчі.

Через невдалі результати донецький клуб звільнив головного тренера Юрія Калітвінцева. В Олімпік повернувся Роман Санжар, який віддав клубу 7 років тренерства.

Здавалося, що Олімпік буде більш зарядженим на гру та побіжить здобувати позитивний результат. Однак Рух приголомшив суперника трьома голами на старті поєдинку.

Спершу господарі розвинули результативну атаку лівим флангом. Випад львів'ян завершили Борячук та Притула. Останній замкнув передачу партнера майже з 11 метрів.

Відео голу Притули

На 17 хвилині вже Борячук записав своє прізвище на табло. Нападник, вбігаючи у штрафний, махнув рукою Бойчуку, щоб той зробив навіс. Партнер виконав чудовий крос і Борячук ударом головою відправив м'яч у площину воріт.

Відео голу Борячука

Через декілька хвилин Рух заробив ще й право на пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Климчук.

Відео голу Климчука

На 62 хвилині Олімпік відіграв один гол. Політило пробив з-за меж штрафного і м'яч рикошетом від гравця Руху полетів у протихід голкіперу. Бандура не зміг відбити м'яч. Однак під час атаки Олімпіка Тейшейра перебував у положенні поза грою, тому гол скасували.

Ще один момент Олімпік створив на 85 хвилині. Беніто був близький, щоб забити гол престижу. Гравець Олімпіка пробив з меж штрафного, але Бандура витягнув м'яч з нижнього кута.