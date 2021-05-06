Минай – Шахтар 0:4

Голи: Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70

До теми Минай не вийшов вчасно на матч з Шахтарем: причини

Минай ледь не зірвав матч

Минай із запізненням, причини якого не пояснив, приїхав на НСК "Олімпійський" перед матчем з Шахтарем.

Поєдинок мав розпочатися о 19:00. Однак у закарпатському клубі не прийняли рішення, чи відбудеться поєдинок.

Згодом в ефірі каналу "Футбол 2" з'явилася інформація, що деякі гравці Минаю відмовляються виходити на поле. Футболісти закарпатського клубу начебто закрилися у своїй роздягальні. Звідти буцімто було чути крики. Журналіст каналів "Футбол 1/2/3" повідомив, що два гравці Минаю вмовляли команду не виходити на футбольне поле.

О 19:30 на поле вийшли футболісти Шахтаря та Минаю й арбітри. Гра розпочалася із затримкою 35 хвилин.

Розвиток матчу

На старті матчу Соломон змарнував відмінний шанс відкрити рахунок. Півзахисник збірної Ізраїлю увірвався в штрафну, але у ствір воріт не потрапив.

"Гірники" реалізували свій тиск на 29-й хвилині завдяки голу Степаненка. Додо з правого флангу навісив точно на голову Тараса, який пробив точно в кут метрів з 13-ти. Попович трохи вийшов з воріт і не зумів виручити.

Відео голу Степаненка

Після перерви Шахтар подвоїв перевагу – спрацювала зв'язка Тете – Соломон. Перший увірвався в штрафну і подав, другий – замкнув дальню штангу.

Відео голу Соломона

На 70-й хвилині рахунок у зустрічі став розгромним. Попович і Малепе невдало розігрували м'яч поруч зі своєю штрафною, все закінчилося втратою і ударом Майкона по практично порожнім воротам.

Відео голу Майкона

На цьому Шахтар не зупинився і Степаненко оформив дубль у матчі. Тете прорвався по правому флангу і відпасував на Додо. Бразилець змістився в центр штрафної і скинув на Степаненка, який завдав точного удару.

Таким чином, Шахтар став срібним призером УПЛ та виборов путівку у Лігу чемпіонів. Минай покидає УПЛ по закінченні сезону.

Минай – Шахтар відеоогляд