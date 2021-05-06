Інгулець – Львів 1:0

Гол: Бартуловіч, 11

Львів на цей матч виходив із серією з п'яти матчів без поразок – чотири перемоги та нічия. Саме це забезпечило львів'янам місце в УПЛ за декілька турів до кінця чемпіонату. Натомість Інгулець все ще був під загрозою вильоту, тож треба було перемагати.

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Інгулець краще провів першу половину зустрічі. І забив гол. Хоча взяття воріт було дещо неочікуване. Бартуловіч наважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчика. Костик не встиг зреагувати, і м'яч влетів у його ворота.

Відео голу Бартуловіча

Львів міг мало не одразу зрівняти рахунок. Але Нич влучив у перекладину. Згодом нападник змарнував ще одну нагоду, коли в дотик пробив вище воріт.

У другому таймі на полі було більше боротьби та помилок, аніж гольових моментів. Тож гра так і закінчилася за мінімальної перемоги Інгульця.

Львів залишився на дев'ятому місці в УПЛ. Інгулець піднявся на 11-е місце перед останнім туром. І гарантував собі збереження місця в УПЛ на наступний сезон.