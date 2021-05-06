Збірна України з волейболу під час жеребкування Золотої Євроліги потрапила до групи B, де за дві путівки до "Фіналу чотирьох" їй належало поборотися із Нідерландами, Словаччиною та Румунією.

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Матчі першого туру мали відбутися в Нідерландах, а другий тур мала прийняти саме Україна.

Але через форс-мажорні обставини Нідерланди замінять Китай в Лізі націй. Відтак не зіграють в Золотій Євролізі.

Через це кількість команд в нашій групі скоротилася до трьох, а матчі перенесли до України – всі шість поєдинків групового етапу відбудуться в Запоріжжі.