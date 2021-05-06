Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів, Усик чекає бою за титул: головні новини спорту 5 травня

Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів сезону-2020/2021, а Олександр Усик чекає бою за титул WBO. Огляд головних новин спорту за 5 травня у дайджесті Спорт 24.

Фіналісти Ліги чемпіонів

Стали відомі учасники фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. У Стамбулі 29 травня зійдуться англійські Манчестер Сіті та Челсі.

Варте уваги Не стримав сліз: Зінченко розплакався після виходу МанСіті у фінал Ліги чемпіонів – фото

"Містяни" у плей-офф спершу здолали дві німецькі команди – Боруссію Менхенгладбах та Боруссію Дортмунд. У півфіналі Манчестер Сіті здолав непоступливий французький ПСЖ.

Манчестер Сіті вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. У вирішальний матч команду вивів Пеп Гвардіола, який з 2011 року не грав у фіналах Ліги чемпіонів.

Другий фіналіст визначився 5 травня у протистоянні між лондонським Челсі та мадридським Реалом. Голи Тімо Вернера та Мейсона Маунта принесли Челсі впевнену перемогу (2:0).

Челсі в 1/8 подолав Атлетіко Мадрид, а на стадії чвертьфіналу вибив Порту (Португалія).

Усик тролить WBO

Останні тижні боксерська спільнота обговорює ймовірне скасування бою за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Цю новину не залишив без уваги непереможний український боксер Олександр Усик, який офіційний претендент на титул WBO Джошуа.

Дізнайтесь більше Бій Джошуа – Ф'юрі виглядає мертвим, – промоутер заявив про скасування поєдинку

Українець не гаяв часу і оригінально звернувся до Всесвітньої боксерської організації (WBO), натякнувши на можливий бій з Ентоні Джошуа.

Команда українця заявляла, що Усик повинен провести поєдинок з Джошуа. З цього приводу Олександр залишив в соцмережах мем "почекун" і підписав його: "Я чекаю, WBO!".

Результати УПЛ

5 травня стартував передостанній тур української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021. У середу відбулися чотири поєдинки:

Динамо у формально домашньому матчі зіграло внічию проти Маріуполя (0:0);

Ворскла та Десна поділили очки у Полтаві у матчі за Лігу конференцій УЄФА (1:1)

Дніпро-1 програв вдома Зорі, яка гарантувала собі бронзові медалі (0:1);

Олександрія поступилася Колосу, який практично гарантував собі участь у Лізі конференцій (0:2).

У четвер, 6 травня, відбудуться ще три матчі. Інгулець прийме Львів, Минай зіграє проти Шахтаря, а Рух поміряється силами з Олімпіком. Останній тур УПЛ відбудеться 9 травня.