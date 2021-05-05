Динамо – Маріуполь 0:0

Вилучення: Де Пена, 51 (Динамо)

Динамівці вийшли на футбольне поле у Маріуполі основним складом. Мірча Луческу не став робити ротацій та випустив найсильніших.

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Перший небезпечний момент створили "азовці", але голкіпер Бойко, який вийшов у стартовому складі команди, у ефектному стрибку парирував удар з меж штрафного. Футболісти Маріуполя гостріше грали у першій 15-хвилинці. Топалов прибрав суперника та пробив під дальню стійку – знову Бойко став рятівником команди.

Команда з Маріуполя грала переважно закиданнями за спини оборонці київського клубу. Саме після них створювалась найбільша небезпека біля володінь киян.

"Сухий" тайм

Найкращий момент у перших 25 хвилин змарнував Миколенко. Захисник Динамо замкнув простріл з флангу, але м'яч розминувся зі стійкою.

Найбільша "пожежа" була біля володінь Маріуполя наприкінці першого тайму. Де Пена відгукнувся на простріл з флангу у воротарський, якби не жорсткий, але водночас чистий підкат від Танковського. Центральний півзахисник розрядив ситуацію, хоча легіонер лежав на газоні, вимагаючи пенальті.

Ближче до завершення першої 45-хвилинки активнішими були кияни. Але підопічні Луческу не змогли реалізувати перевагу. На перерву команди пішли за нулів на табло.

Важливе очко Маріуполя

Вже на початку другого тайму динамівці самі собі створили проблеми. Де Пена побачив перед собою другу жовту картку, яка автоматично перетворилась на вилучення.

Вилучення Де Пени відео

Гальчук виконав класний сейв після удару головою від Бєсєдіна. Навіть така філігранна подача зі штрафного від Циганкова не призвела до гола.

Після вилучення у складі Динамо жодна з команд ніяк не могла створити жодного справді небезпечного моменту. Як не старались футболісти, але розмочити нулі на табло не вдалось.

Динамо розписало "суху" нічию з Маріуполем 0:0. Після матчу в активі киян 62 очки. Команда Остапа Маркевича здобула вкрай важливе очко проти чемпіона, тепер у їх доробку 23 пункти та 11 місце.

Динамо – Маріуполь відеоогляд