Ворскла – Десна 1:1
Голи: Тілль, 18 – Гітченко, 54
Вилучення: Якубу, 86 (Ворскла)
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- Ворскла й Десна – претенденти на місце у Лізі конференцій – турніру УЄФА, який стартує у 2021 році. Перед очним матчем у 25 турі потрібне 5 місце утримувала Десна.
- Однак таку ж кількість очок, як чернігівська команда, мала й Ворскла. Таким чином, команди в очному матчі могли визначити, хто ж таки здобуде путівку у єврокубки на наступний сезон.
Зважаючи на те, що на кону матчу була зона єврокубків, команди у першому таймі більше боролися на футбольному полі, аніж щось створювали. Та попри це Ворскла знайшла момент для голу.
Після перерви Десна активізувалася попереду та досить швидко зуміла відігратися.
Окрилена успіхом Десна побігла вперед виривати перемогу. На 61 хвилині чернігівці провели стрімку контратаку, яка завершилася ударом Гуцуляка з меж штрафного. Однак на заваді голу став Різник!
Через дві хвилини Різник вдруге став героєм Полтави. Калітвінцев виконав чудовий крос з лівого флангу на Безбородька. Нападник пробив головою у кут, але воротар відбив м'яч.
Свій момент мала й Ворскла. На 75 хвилині Кулач вивів Степанюка на ударну позицію і той завдав удар низом. Паст відбив на кутовий. Після подачі з кута поля Ворскла відзначилася голом, однак м'яч не було зараховано через офсайд.
Наприкінці матчу Ворсклу підвів Якубу, який награв на вилучення. Полтавці догравали в меншості й не змогли виграти поєдинок.
Завдяки нічиїй Десна зберегла 5 місце. Ворскла попри нічию зберігає шанси на єврокубки. В останньому турі полтавцям бажано перемагати Минай та надіятися на осічку Десни у грі з Маріуполем.
Ворскла – Десна відеоогляд