В оновленому рейтингу WTA одразу три українські тенісистки опинилися в першій сотні. А шість українок покращили свої позиції в порівнянні з попереднім рейтингом.

Найкращою серед українок і надалі залишається Еліна Світоліна. Вона зберегла за собою п'яте місце в рейтингу.

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Покращила свою позицію і Даяна Ястремська. Попри те, що вона тимчасово відсторонена від змагань через допінговий скандал, українка піднялася на одну позицію і тепер посідає 30-к місце.

Ще одна представниця України в першій сотні рейтингу – Марта Костюк. Вона теж піднялася вверх на одну позицію – 84-е місце в рейтингу.

Продовжує підйом в рейтингу і Катаріна Завацька, яка тепер на 125-у місці. Вона зуміла стрибнути вверх одразу на три позиції.

Натомість на 12 позицій впала Катерина Козлова, опустившись на 129-е місце.

Щодо Лесі Цуренко, то вона показала чи не найбільший прогрес серед українок – аж сім позицій вверх. Але лише 137-е місце.

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Піднялася в рейтингу й Ангеліна Калініна – +6 позицій та 161-е місце. А Дарія Снігур залишилася на 197-у місці.

Щодо решти українок, то Катерина Бондаренко – 242 (+3), Марина Чернишова – 334 (-4), Валерія Страхова – 388 (+7), Дарія Лопатецька – 396 (-42), Маріанна Закарлюк – 413 (-1), Ганна Позніхіренко – 451 (-37), Вікторія Дема – 719 (-36), Ольга Янчук – 757 (-32), Надія Кіченок – 880 (-210), Анастасія Поплавська – 909 (+3), Любов Костенко – 1094 (-8), Вікторія Петренко – 1120 (+4).