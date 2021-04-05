У хокейному матчі в Фінляндії стався доволі неприємний інцидент, коли під час гри арбітру зустрічі шайба влучила в обличчя. Він втратив сім зубів після цього кидка.

Інцидент трапився у матчі між ХПК та Юкуріт у другому періоді. Після кидка хокеїста Міро Руоконена шайба відлетіла в обличчя арбітра Юккі-Пекки Койстінена. Цілком можливо, що там був рикошет від воротаря. Від потужного удару арбітр одразу опинився на льоду.

Варте уваги Воротар маскою відбив шайбу, яка летіла у його ворота: відео

Він довго не міг піднятися, а коли так став на ковзани, то покинув льодовий майданчик.

Згодом виявилося, що від удару в нього вилетіло сім зубів – чотири цілком, а три – частково. Також є підозра на перелом щелепи та струс мозку.

Відео моменту кидка шайбою в арбітра

Сам арбітр заявив, що добре пам'ятає момент удару, але після цього в очах все потемніло, він втратив свідомість та впав. А коли прийшов до тями, то було відчуття, що ніби всі зуби в нього випали з рота.

Після цього його доставили до лікарні, де він просидів у кріслі стоматолога 2,5 години. І йому ще неодноразово доведеться відвідувати його. Лікування може зайняти до шести місяців. Всі витрати покриває страховка від ліги.

Сам Юкка-Пекка Койстінен, попри важку травму, поводиться оптимістично. Дякує за те, що шайба не летіла на десять сантиметрів нижче, адже тоді потрапила б в шию, і невідомо, чи він би тоді взагалі залишився живим.

Окрім того, він від чотирьох до шести тижнів не зможе їсти тверду їжу. 38-річний чоловік вбачає в цьому можливість втратити зайву вагу до літа.

Варто додати, що Юкка-Пекка Койстінен в минулому – сам хокеїст. Він п'ять років виступав у чемпіонаті Фінляндії. Але за цей час втратив лише один зуб. І цей імплант теж вилетів після потужного кидка в матчі в суботу, 3 квітня.