Помер відомий коментатор боксу Володимир Гендлін
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Несподівано помер відомий російський коментатор боксу Володимир Гендлін. Коментатор помер у віці 84 років.
Джерело:"Ведомости"
Гендлін переніс інфаркт
Повідомляється, що 9 березня Гендлін переніс обширний інфаркт. У той же день коментатор також переніс дві операції.
До слова Капітан англійського футбольного клубу раптово помер у 32 роки
Через тиждень його виписали з лікарні, але незабаром Гендлін відчув себе погано.
Тести на коронавірус були негативні. Втім, 26 березня швидка допомога встановила наявність антитіл і зробила висновок, що був перенесений коронавірус, якого він не помітив.
Захворювання дало ускладнення у вигляді пневмонії. 4 квітня коментатор був переведений на ШВЛ.
Що відомо про коментатора
- Гендлін народився 26 травня 1936 у Москві. На аматорському рівні провів 51 бій (50 перемог, одна поразка), був майстром спорту з боксу.
- Після закінчення спортивної кар'єри працював телевізійним журналістом у Волгограді, дитячим тренером з боксу у Кисловодську.
- У 1989 році очолив перший у СРСР клуб професійного боксу "Ред старз", входив до керівництва Союзу боксерів Росії.
- У середині 1990 років створив програму "Великий ринг" на каналі НТВ. З 1994 до 2016 років Гендлін працював коментатором на трансляціях каналів НТВ і НТВ-Плюс, з 2000 року – також на Першому каналі.
- Вважався одним з найбільш авторитетних експертів у галузі світового професійного боксу.
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