Жіноча збірна України з тенісу у квітні проведе важливі поєдинки у Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. У заявці нашої команди відсутні Леся Цуренко та Катерина Козлова.

Відсутність Цуренко та Козлової

Матчі відбудуться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську. Поєдинки наші дівчата зіграють 16-17 квітня.

​До теми Світоліна дотримала обіцянку: Україна назвала потужний склад на матч з Японією

Цього разу поза заявкою залишились досвідчена Леся Цуренко та Катерина Козлова. Капітан української збірної Михайло Філіма прокоментував таке рішення на матчі проти Японії.

За його словами, травма ліктя знову почала турбувати Цуренко, тому ніхто не хотів ризикувати здоров'ям тенісистки. Щодо 27-річної Козлової, то цей сезон дівчина проводить не надто вдало. Тому їх вирішили замінити Мартою Костюк та Катаріною Завацькою, які показують хороший рівень тенісу та можуть нашій команді перемогти.

До слова. У заявку команди можна заявляти лише 5 тенісисток.

Також ризиковано було заявляти на матчі проти Японії Марту Костюк, яка лише нещодавно перехворіла на COVID-19. Однак зараз 18-річна тенісистка вже майже повернула себе до найкращих кондицій. Марта вже з понеділка, 5 квітня, розпочне тренуватись на ґрунтових кортах у Києві.

Щодо виклику першої ракетки України Еліни Світоліної теж не було особливих проблем. 26-річна тенісистка дотримала слово та приїде допомогти збірній України.

Даяна Ястремська теж пропускає матчі національної команди. Талановита тенісистка тимчасово відсторонена від змагань через підозру у допінгу. Сама одеситка заперечує таку інформацію. Раніше Ястремська програла справу в CAS.