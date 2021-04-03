Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у старті італійської Аталанти на матч чемпіонату проти Удінезе. І відзначився результативною передачею в першому таймі.

Маліновський відзначився результативним пасом перед самою перервою. Отримавши м'яч поблизу штрафного майданчика, він побачив забігання Муріеля за спину захисника.

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Маліновський одразу ж віддав пас на партнера. І вже Муріель у штрафному, обігравши суперника, забив гол.

Відео голу Муріеля після пасу Маліновського

Це взяття воріт стало другим для нападника у цьому матчі.

Та після цього Удінезе вдалося скоротити відставання.

Варто додати, що ще один українець – Віктор Коваленко, потрапив до заявки на гру, але розпочав її на лаві запасних.