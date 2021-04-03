Маліновський відзначився результативним пасом за Аталанту: відео
Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у старті італійської Аталанти на матч чемпіонату проти Удінезе. І відзначився результативною передачею в першому таймі.
Джерело:24 канал
Маліновський відзначився результативним пасом перед самою перервою. Отримавши м'яч поблизу штрафного майданчика, він побачив забігання Муріеля за спину захисника.
До теми Маліновський – у п'ятірці найдорожчих атакувальних півзахисників чемпіонату Італії
Маліновський одразу ж віддав пас на партнера. І вже Муріель у штрафному, обігравши суперника, забив гол.
Відео голу Муріеля після пасу Маліновського
Це взяття воріт стало другим для нападника у цьому матчі.
Та після цього Удінезе вдалося скоротити відставання.
Варто додати, що ще один українець – Віктор Коваленко, потрапив до заявки на гру, але розпочав її на лаві запасних.
Поділитися новиною