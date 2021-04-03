Нападник Роман Яремчук є вихованцем київського Динамо. Але заграти в основній команді він не зумів. Тому відправився до Бельгії. Але не проти в майбутньому знову повернутися до чемпіонату України, у тому числі в до Шахтаря.

Про свою плани Роман Яремчук розповів в інтерв'ю Ігорю Бурбасу. Серед інших питань було про його ймовірний перехід у Шахтар. Форвард заявив, що не бачить проблем у майбутньому перейти у цей клуб. Однак не знає, як складеться його доля.

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"Мене ж Динамо, можна сказати, викинуло на вулицю. Так ще й заробило на мені гроші. Я вважаю Шахтар топ-клубом Європи. Чому б ні? Подивимося", – заявив Яремчук.

За його словами, в нього є амбіції щось виграти в Україні. Але поки його кар'єра складається по іншому.

Варто додати, що Яремчук розповів про зацікавлення ним і інших європейських команд. Проблеми з переходом до турецьких клубів полягають в тому, що там не готові платити за сам трансфер. Щодо інших команд, то керівництво бельгійського Гента виявилося не готовим відпускати нападника.

Окрім того, в Генті на нього виставили ціну близько 20 мільйонів євро, адже 25% від суми трансферу бельгійський клуб має віддати Динамо. І не так багато клубів готові заплатити цю суму.

Щодо Динамо що Яремчук перебрався до школи київського клубу в 11 років. І чимало забивав на юнацькому та молодіжному рівні. Але в дорослій команді закріпитися йому не вдалося. Влітку 2016 року він пішов в оренду в Олександрію, де став автором найшвидшого голу в УПЛ – на 8-й секунді матчу у ворота Ворскли.

Влітку 2017 року його продали в Гент, де він виступає і досі.

В останньому матчі за збірну України проти Казахстану 31 березня саме Яремчук відкрив рахунок у матчі. Але втримати перемогу українцям не вдалося – гра закінчилася внічию 1:1.