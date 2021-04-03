Челсі невдало зіграв проти Вест Бромвіча в матчі АПЛ. Команда зазнала принизливої поразки, пропустивши одразу п'ять голів.

Челсі – Вест Бровміч 2:5

Голи: Пулішич, 27, Маунт, 71 – Перейра, 45+2, 45+4, Робінсон, 63, 90+1, Дьянь, 68

Вилучення: Сілва, 29 (Челсі)

Челсі після призначення Томаса Тухеля до гри проти Вест Бромвіча зіграв 14 матчів, в яких здобув 10 перемог. Ще чотири матчі закінчилися внічию. А більше, аніж один гол, "сині" не пропускали. Все змінилося 3 квітня, коли на "Стемфорд Брідж" завітав Вест Бромвіч.

Варте уваги Баварія у напруженому матчі перемогла Лейпциг

Хоча саме Челсі першим відкрив рахунок у цьому матчі. Пулішич першим опинився на добиванні після удару зі штрафного, коли м'яч влучив у стінку. Сталося це на 27-й хвилині.

А вже на 29-й хвилині "аристократи" залишилися в меншості. Тіаго Сілва отримав другу жовту картку.

А вже у компенсований арбітром час Челсі двічі пропустив – дубль оформив Перейра. Особливо ефектним вийшов перший гол. Адже результативний пас віддав ворота Джонстон.

У другому таймі Вест Бромвіч продовжив розривати оборону гостей, забивши ще тричі.

Спочатку Робінсон не менш ефектним ударом в дотик в повітрі відзначився. Згодом Дьянь довів рахунок до розгромного.

Скоротити відставання Челсі вдалося зусиллям Маунта, який відзначився після пасу Вернера.

Та все ж уникнути розгрому Челсі не вдалося. Робінсон вже у компенсований арбітром час теж оформив дубль.

Відеоогляд матчу Челсі – Вест Бромвіч

Варто відзначити, що матч першого кола між цими командами закінчився внічию 3:3. Томі Вест Бромвіч після першого тайму перемагав 3:0, а Робінсон оформив дубль. Врятувався Челсі від поразки, забивши третій гол на 90+3 хвилині.