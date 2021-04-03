16 українців виступлять в Росії на чемпіонат Європи з важкої атлетики
Москва прийме чемпіонат Європи з важкої атлетики. На цей турнір заявлено одразу 16 українських спортсменів.
Чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме в Росії з 3 до 11 квітня. Одразу 16 спортсменів на цьому турнірі представлятимуть Україну – 10 жінок та 6 чоловіків.
Нагадаємо Український важкоатлет Чумак став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг
Це буде перший великий міжнародний старт для штангістів після початку пандемії. Результати спортсменів будуть зараховані в олімпійську кваліфікацію.
Варто додати, що на Олімпіаді Україну зможе представити чотири спортсмени – два чоловіки та дві жінки. Одну олімпійську ліцензію вже здобув Дмитро Чумак.
Хто представлятиме Україну на змаганнях в Росії:
Жінки
- Ангеліна Ломачинська (45 кг)
- Каміла Конотоп (55 кг)
- Світлана Самуляк (55 кг)
- Марія Гангур (59 кг)
- Євгенія Росінська (71 кг)
- Ірина Деха (76 кг)
- Аліна Марущак (81 кг)
- Валентина Кісіль (87 кг)
- Анастасія Лисенко (87+ кг)
- Христина Бородіна (87+ кг)
Чоловіки
- Дмитро Вороновський (55 кг)
- Павло Заліпський (61 кг)
- Руслан Кожакін (89 кг)
- Євген Янцевич (96 кг)
- Дмитро Чумак (109 кг)
- Олексій Бібік (109+ кг)
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