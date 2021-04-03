Москва прийме чемпіонат Європи з важкої атлетики. На цей турнір заявлено одразу 16 українських спортсменів.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме в Росії з 3 до 11 квітня. Одразу 16 спортсменів на цьому турнірі представлятимуть Україну – 10 жінок та 6 чоловіків.

Нагадаємо Український важкоатлет Чумак став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг

Це буде перший великий міжнародний старт для штангістів після початку пандемії. Результати спортсменів будуть зараховані в олімпійську кваліфікацію.

Варто додати, що на Олімпіаді Україну зможе представити чотири спортсмени – два чоловіки та дві жінки. Одну олімпійську ліцензію вже здобув Дмитро Чумак.

Хто представлятиме Україну на змаганнях в Росії:

Жінки

Ангеліна Ломачинська (45 кг)

Каміла Конотоп (55 кг)

Світлана Самуляк (55 кг)

Марія Гангур (59 кг)

Євгенія Росінська (71 кг)

Ірина Деха (76 кг)

Аліна Марущак (81 кг)

Валентина Кісіль (87 кг)

Анастасія Лисенко (87+ кг)

Христина Бородіна (87+ кг)

Чоловіки