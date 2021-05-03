Гол Яремчука, Україна на гандбольному Євро-2022: головні новини спорту 2 травня

Роман Яремчук забив черговий гол за Гент. Роман Безус та Руслан Маліновський відзначилися результативними передачами. Україна зіграє на гандбольному Євро-2022. А також буде співгосподаркою волейбольного Євро-2023. Такими були головні новини спорту в неділю, 2 травня

Гольова феєрія українців

Роман Яремчук відзначився голом за Гент у матчі плей-офф чемпіонату Бельгії. Роман Безус у цьому ж матчі за три хвилини віддав результативну передачу. Ці два голи врятували Гент від поразки Мехелену, за який виступає Мар'ян Швед. Він, до слова, вийшов на заміну наприкінці матчу

Руслан Маліновський віддав результативний пас у матчі проти Сассуоло. На той час Аталанта грала у меншості після вилучення голкіпера. Догравали матч команди у рівних складах. І Аталанта не зуміла перемогти. Спочатку Берарді зрівняв рахунок з пенальті. Натомість Муріель з пенальті не забив. Для Маліновського це сьомий матч поспіль за Аталанту, коли він відзначається результативною дією.

Львів та Рух зберігають місця в УПЛ

Нічия у матчі між Аталантою та Сассуоло дозволила Інтеру достроково стати чемпіоном Італії.

Ще дві команди зберегли місця в УПЛ на наступний сезон. Це Львів та Рух. Натомість Минай, Маріуполь, Олімпік та Інгулець ще будуть боротися за збереження місця в еліті.

Тріумф Калініної в Хорватії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла на турнірі Zagreb Ladies Open в Хорватії. У фіналі вона обіграла росіянку Каміллу Рахімову.

Калініна здобула десяту перемогу поспіль. Перед тим вона виграла на турнірі в Португалії.

Україна прийме Євроволей-2023

Федерація волейболу України офіційно підписала угоду на проведення в Україні чемпіонату Європи у 2023 році. Наша країна буде співорганізаторкою змагань, прийнявши матчі групового етапу. А це означає, що збірна України точно виступить на турнірі.

Україна пробилася на гандбольне Євро-2022

Збірна України з гандболу пробилася на Євро-2022. Хоча у вирішальному матчі наша команда поступилася Чехії. Але завдяки нічийному результату матчу проти Росії, наша команда потрапила у четвірку найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.

Хемілтон переміг на гран-прі Португалії

Льюїс Хемілтон зумів здобути перемогу на гран-прі Португалії. На другій сходинці фінішував Макс Ферстаппен. Ще один пілот Mercedes Валттері Боттас перетнув фінішну лінію третім.

Зірваний матч Манчестер Юнайтед та Ліверпуля

У 34-у турі АПЛ МЮ мав прийняти на "Олд Траффорд" Ліверпуль. Це одне з найбільш принципових дербі у всій Англії. Але матч не відбувся. В цей день фанати "червоних дияволів" вийшли на вулиці міста з протестом. А після цього прорвалися на поле стадіону за дві години до початку гри. Матч з міркувань безпеки вирішили перенести на невизначений термін.