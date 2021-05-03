Гол Яремчука, Україна на гандбольному Євро-2022: головні новини спорту 2 травня

Роман Яремчук забив черговий гол за Гент. Роман Безус та Руслан Маліновський відзначилися результативними передачами. Україна зіграє на гандбольному Євро-2022. А також буде співгосподаркою волейбольного Євро-2023. Такими були головні новини спорту в неділю, 2 травня
Гольова феєрія українців
- Роман Яремчук відзначився голом за Гент у матчі плей-офф чемпіонату Бельгії. Роман Безус у цьому ж матчі за три хвилини віддав результативну передачу. Ці два голи врятували Гент від поразки Мехелену, за який виступає Мар'ян Швед. Він, до слова, вийшов на заміну наприкінці матчу
- Руслан Маліновський віддав результативний пас у матчі проти Сассуоло. На той час Аталанта грала у меншості після вилучення голкіпера. Догравали матч команди у рівних складах. І Аталанта не зуміла перемогти. Спочатку Берарді зрівняв рахунок з пенальті. Натомість Муріель з пенальті не забив. Для Маліновського це сьомий матч поспіль за Аталанту, коли він відзначається результативною дією.
Львів та Рух зберігають місця в УПЛ
Ще дві команди зберегли місця в УПЛ на наступний сезон. Це Львів та Рух. Натомість Минай, Маріуполь, Олімпік та Інгулець ще будуть боротися за збереження місця в еліті.
- Рух здобув вольову перемогу над Олександрією вдома. Два голи команда забила з різницею у хвилину.
- Львів обіграв на виїзді Маріуполь. Теж вольова перемога. Вирішальний гол було забито на 90-й хвилині.
- Минай поступився на виїзді Зорі. Луганська команда майже гарантувала собі бронзові медалі. А Минай все ближче до вильоту з УПЛ.
- Інгулець розгромив Олімпік, забивши три голи.
Тріумф Калініної в Хорватії
Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла на турнірі Zagreb Ladies Open в Хорватії. У фіналі вона обіграла росіянку Каміллу Рахімову.
Калініна здобула десяту перемогу поспіль. Перед тим вона виграла на турнірі в Португалії.
Україна прийме Євроволей-2023
Федерація волейболу України офіційно підписала угоду на проведення в Україні чемпіонату Європи у 2023 році. Наша країна буде співорганізаторкою змагань, прийнявши матчі групового етапу. А це означає, що збірна України точно виступить на турнірі.
Україна пробилася на гандбольне Євро-2022
Збірна України з гандболу пробилася на Євро-2022. Хоча у вирішальному матчі наша команда поступилася Чехії. Але завдяки нічийному результату матчу проти Росії, наша команда потрапила у четвірку найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.
Хемілтон переміг на гран-прі Португалії
Льюїс Хемілтон зумів здобути перемогу на гран-прі Португалії. На другій сходинці фінішував Макс Ферстаппен. Ще один пілот Mercedes Валттері Боттас перетнув фінішну лінію третім.
Зірваний матч Манчестер Юнайтед та Ліверпуля
У 34-у турі АПЛ МЮ мав прийняти на "Олд Траффорд" Ліверпуль. Це одне з найбільш принципових дербі у всій Англії. Але матч не відбувся. В цей день фанати "червоних дияволів" вийшли на вулиці міста з протестом. А після цього прорвалися на поле стадіону за дві години до початку гри. Матч з міркувань безпеки вирішили перенести на невизначений термін.