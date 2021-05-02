Олімпік – Інгулець 0:3

Голи: Янаков, 33, Сітчінава, 48, Шевцов, 87

Ц був матч, в якому зійшлися два аутсайдери УПЛ. Відтак кожній команді потрібно було перемагати, щоб підійматися з дна турнірної таблиці.

Олімпік, який цей матч проводив у Чернігові, вийшов на гру у футболках зі словами підтримки Ібрагіму Каргбо. Нагадаємо, нападник отримав перелом численних кісток ноги у матчі проти Зорі. Він пропустить як мінімум 6 місяців.

Як це було Орендований у Динамо форвард Каргбо отримав складний перелом у матчі: відео моторошного епізоду

І саме "олімпійці" створили перший небезпечний момент біля воріт суперника вже за стартові секунди матчу. Після прострілу Тейшейри мав пробивати Таллес. Але він не зумів обробити як слід м'яч, змарнувавши чудову нагоду.

Загалом Олімпік одразу розпочав матч з активних атакувальних дій. І голкіперу Кринському, який до цього якраз і виступав за донеччан, довелося чимало разів рятувати свою команду. Одного разу м'яч після подачі Політило з кутового влучив у стійку. Інші рази вже сам голкіпер показував свою майстерність.

Натомість Інгулець забив гол у першому таймі чи не з єдиної своєї атаки. Запорожець продемонстрував футбольний слалом, віджавши пас Сітчінаві на хід у штрафний. Форвард вирішив не пробивати сам, а скинув під удар Янакова, який був без опіки у штрафному. І саме він відкрив рахунок в цьому матчі.

Зате одразу на початку другого тайму Інгулець подвоїв свою перевагу у рахунку. Цього разу Сітчінава отримав м'яч у штрафному майданчику, і мало не з розвороту пробив. Кичак хоч як намагався у стрибку дістатися до м'яча, цього так і не зумів зробити.

Далі у матчі знову ініціатива була на стороні Олімпіка. Але м'яч вперто не летів у ворота. АБо йому на заваді ставав все той же Кринський.

А закінчилася гра з розгромним рахунком. Плохотнюк вирішив завдати дальнього удару. М'яч з відскоком від газону Кичак таки відбив. Але першим на підбирані опинися Шевцов, який таки відправив його в ціль.

Відеоогляд матчу Олімпік – Інгулець

Інгулець перемагає та підіймається на 11 місце, випереджаючи Олімпік та Маріуполь в боротьбі за збереження місця в УПЛ. А також Минай, який на останній сходинці. Однак команда поки не гарантувала собі місця в УПЛ, адже до команди із Закарпаття лише п'ять очок за два тури до кінця чемпіонату.

Олімпік же випереджає Минай лише на три очки.