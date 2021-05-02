Матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем мав розпочатися о 18:30 за київським часом. Однак за декілька годин до матчу на вулиці Манчестера вийшли вболівальники клубу.

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Фанати вийшли з протестом проти власників клубу – родини Глейзерів. Між вболівальниками та власниками давно існує конфлікт щодо діяльності та розвитку клубу.

Фанати зібралися під стадіоном "Олд Траффорд", де і мав відбутися матч проти Ліверпуля. В один з моментів частина з вболівальників зуміла прорватися на сам стадіон. Це сталося за дві години до початку матчу.



Фанати МЮ прорвалися на стадіон "Олд Траффорд" / фото B/R Football

Та згодом фанати таки покинули межі стадіону. І керівництво АПЛ спочатку перенесло початок матчу. Але згодом після переговорів з представниками обох клубів, поліцією та місцевою владою, вирішило перенести цей матч. Коли він саме відбудеться – поки невідомо.

Варто додати, що частина вболівальників заблокувала гравців МЮ у готелі, в якому вони зупинилися перед грою. А після того, як стало відомо про перенесення матчу, скандували, що це вони вирішують, коли команда буде грати.