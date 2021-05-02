Маліновський вийшов у старті Аталанти на матч проти Сассуоло. Натомість інший українець Віктор Коваленко залишився у запасі.
Водночас Український футболіст забив автогол через хвилину після виходу на поле: відео
І вже на початку матчу Маліновський міг забити гол. Але голкіпер Андреа Консільї таки дотягнувся до м'яча, який летів у кут воріт.
А у середині першого тайму Аталанта залишилася у меншості. Голкіпер П'єрлуїджі Голліні за межами штрафного майданчика збив суперника. За що і отримав червону картку.
Попри гру у меншості, саме гості відрили рахунок. Маліновський в дотик віддав пас на Робіна Госенса, який і відзначився.
Наприкінці тайму Маліновський навісив зі штрафного, після якого забив Дуван Сапата. Але арбітр не зарахував гол через офсайд.
Сассуоло вдалося врятуватися від поразки у другому таймі, коли Берарді відзначився ударом з пенальті. Згодом команда ще раз відправила м'яч у ворота суперників. Але після перегляду VAR взяття воріт не врятували.
Аталанта могла здобути і перемогу. Марлон отримав другу жовту картку в матчі, тож команди стали у рівних складах. А у ворота Сассуоло призначили пенальті. Пробивати відправився Луїс Муріель. Але пробив по центру, і голкіпер ногами відбив м'яч.
Матч закінчився внічию. Аталанта залишилася на другому місці. Але через те, що команда не зуміла перемогти в цьому матчі, Інтер став чемпіоном Італії.
Відеоогляд матчу Сассуоло – Аталанта