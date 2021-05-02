Гент та Мехелен пробилися до раунду плей-офф, де зіграють за путівку у Лігу конференцій. Окрім них, там ще дві команди – Остенде та Стандарт.

Варте уваги Маліновський сьомий матч поспіль допомагає Аталанті забити гол: відео

У першому турі Гент приймав Мехелен. І до перерви програвав 0:2. Та на початку другого тайму з різницею у три хвилини Генту вдалося зрівняти рахунок. Все завдяки Яремчуку та Безусу.

Спочатку Яремчук вже на перших секундах другого тайму отримав пас на хід у штрафний майданчик, де пробив повз голкіпера. Для Яремчука цей гол став 20-им у цьому сезоні за бельгійський клуб.

А після цього Безус віддав пас на Оджіджа-Офое, який і зрівняв рахунок у матчі.

Варто відзначити, що за Мехелен виступає ще один українець Мар'ян Швед. Він у цьому матчі вийшов на заміну на 84-й хвилині.

Відео голу Яремчука