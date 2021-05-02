Рух – Олександрія 2:1
Голи: Притула, 52, Бойчук, 54 – Третьяков, 15
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Команди жваво розпочали поєдинок. Спершу Рух створив загрозу біля воріт Олександрії завдяки вдалій комбінації на правому фланзі. Однак удар Мисика злету Юрій Паньків відбив.
Олександрія майже відразу відповіла дальнім ударом Кирила Ковальця. Бандура впевнено відвів загрозу!
На 41 хвилині Федорчук з центру поля вивів Притулу на рандеву з Паньківим. Гравець Руху забив гол, однак Притула перебував у положенні поза грою, тому м'яч не зарахували.
Вже через якусь мить Юрій Паньків вдруге витягував м'яч з власної сітки воріт!
Пропущені голи активізували Олександрію. На 62 хвилині Мірошниченко класно приєднався до атаки і з правого флангу викотив на Третьякова. Хавбек пробив приблизно з 11 метрів, однак влучив у Бандуру.
На 80 хвилині воротам Бандури загрожував Гречишкін. Півзахисник Олександрії пробив після сумбуру у штрафному Руху, але Бандура забрав м'яч до рук.
- Завдяки перемозі Рух набрав 24 очки та піднявся на 10 місце. Тепер львів'яни випереджають на 6 очок Минай, який на останньому місці. Натомість Олександрія комфортно розташувалася на 7 сходинці.
Рух – Олександрія відеоогляд