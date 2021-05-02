На відміну від суперниці, Калініна не була сіяною під час турніру. Та це не завадило українці насухо переграти росіянку.

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Перший сет тривав лише 29 хвилин, за який Калініна тричі здійснила брейк, давши Рахімовій виграти лише один гейм.

У другому сеті Калініна вже на старті була попереду 3:0. Тож впевнено довела матч до перемоги.

Ангеліна Калініна – Камілла Рахімова 2:0 (6:1, 6:3)

Для Калініної ця перемога стала десятою поспіль у 2021 році. Почалася вона з турніру ITF W25 в Португалії, де Калініна теж здобула перемогу. А загалом у 15 матчах на грунтових кортах українка здобула 13 перемог в цьому сезоні.

Загалом для Калініної це 12-й титул ITF, але лише другий такого роду (призовий фонд Zagreb Ladies Open – 60 тисяч доларів).