Новака Джоковича знову затримала імміграційна служба в Австралії

Сербський тенісист Новак Джокович затримано імміграційною поліцією Австралії. Це сталося після того, як його австралійська віза була анульована вдруге.

Зазначається, що першу ракетку світу, австралійську візу якого напередодні анулювали через відсутність щеплення проти COVID-19, вже допитали у нерозголошеному місці, "узгодженому між сторонами" у справі. Суботній вечір Джокович проведе у готелі для мігрантів у Мельбурні.

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Уже в неділю, 16 січня, о 9:30 за місцевим часом у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання в апеляційній справі сербського тенісиста, який оскаржив рішення уряду країни щодо повторного анулювання своєї візи та депортації.

Cуддя Девід О'Каллаган вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Що відомо про скандал з Новаком Джоковичем