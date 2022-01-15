Новака Джоковича знову затримала імміграційна служба в Австралії
Джерело:CNN
Сербський тенісист Новак Джокович затримано імміграційною поліцією Австралії. Це сталося після того, як його австралійська віза була анульована вдруге.
Зазначається, що першу ракетку світу, австралійську візу якого напередодні анулювали через відсутність щеплення проти COVID-19, вже допитали у нерозголошеному місці, "узгодженому між сторонами" у справі. Суботній вечір Джокович проведе у готелі для мігрантів у Мельбурні.
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Уже в неділю, 16 січня, о 9:30 за місцевим часом у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання в апеляційній справі сербського тенісиста, який оскаржив рішення уряду країни щодо повторного анулювання своєї візи та депортації.
Cуддя Девід О'Каллаган вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
Що відомо про скандал з Новаком Джоковичем
- Скандал довкола серба розпочався 6 січня. Джокович отримав медвідвід та прилетів до Австралії для участі в Australian Open.
- Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Повідомлялося, що вони визнали підстави для медвідведення неналежними. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.
- При цьому стало відомо, що міністр імміграції особисто розгляне цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив.
- У цій ситуації Джоковичу також можуть заборонити в'їзд до Австралії на строк до трьох років.