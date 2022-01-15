Отмечается, что первую ракетку мира, австралийскую визу которой накануне аннулировали из-за отсутствия прививки против COVID-19, уже допросили в неразглашенном месте, "согласованном между сторонами" по делу. Субботний вечер Джокович проведет в гостинице мигрантов в Мельбурне.
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Уже в воскресенье, 16 января, в 9:30 по местному времени в Федеральном суде Австралии состоится окончательное слушание по апелляционному делу сербского теннисиста, который обжаловал решение правительства страны о повторном аннулировании своей визы и депортации.
Судья Дэвид О'Каллаган решит, сможет ли спортсмен принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Что известно о скандале с Новаком Джоковичем
- Скандал вокруг серба начался 6 января. Джокович получил медотвод и прилетел в Австралию для участия в Australian Open.
- Пограничники аннулировали визу и задержали Новака. Сообщалось, что они сочли основания для медотвода ненадлежащими. Серб подал апелляцию и выиграл ее, после чего аннуляция визы была отменена.
- При этом стало известно, что министр иммиграции лично рассмотрит это дело и, пользуясь своими полномочиями, может повторно отменить визу теннисиста, что он и сделал.
- В этой ситуации Джоковичу также могут запретить въезд в Австралию сроком до трех лет.