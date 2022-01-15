Отмечается, что первую ракетку мира, австралийскую визу которой накануне аннулировали из-за отсутствия прививки против COVID-19, уже допросили в неразглашенном месте, "согласованном между сторонами" по делу. Субботний вечер Джокович проведет в гостинице мигрантов в Мельбурне.

Смотрите также "Возмутит антиваксов": появилась причина аннулирования визы Новака Джоковича

Уже в воскресенье, 16 января, в 9:30 по местному времени в Федеральном суде Австралии состоится окончательное слушание по апелляционному делу сербского теннисиста, который обжаловал решение правительства страны о повторном аннулировании своей визы и депортации.

Судья Дэвид О'Каллаган решит, сможет ли спортсмен принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Что известно о скандале с Новаком Джоковичем