Зазначається, що першу ракетку світу, австралійську візу якого напередодні анулювали через відсутність щеплення проти COVID-19, вже допитали у нерозголошеному місці, "узгодженому між сторонами" у справі. Суботній вечір Джокович проведе у готелі для мігрантів у Мельбурні.

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Уже в неділю, 16 січня, о 9:30 за місцевим часом у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання в апеляційній справі сербського тенісиста, який оскаржив рішення уряду країни щодо повторного анулювання своєї візи та депортації.

Cуддя Девід О'Каллаган вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Що відомо про скандал з Новаком Джоковичем