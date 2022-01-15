Зазначається, що першу ракетку світу, австралійську візу якого напередодні анулювали через відсутність щеплення проти COVID-19, вже допитали у нерозголошеному місці, "узгодженому між сторонами" у справі. Суботній вечір Джокович проведе у готелі для мігрантів у Мельбурні.
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Уже в неділю, 16 січня, о 9:30 за місцевим часом у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання в апеляційній справі сербського тенісиста, який оскаржив рішення уряду країни щодо повторного анулювання своєї візи та депортації.
Cуддя Девід О'Каллаган вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
Що відомо про скандал з Новаком Джоковичем
- Скандал довкола серба розпочався 6 січня. Джокович отримав медвідвід та прилетів до Австралії для участі в Australian Open.
- Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Повідомлялося, що вони визнали підстави для медвідведення неналежними. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.
- При цьому стало відомо, що міністр імміграції особисто розгляне цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив.
- У цій ситуації Джоковичу також можуть заборонити в'їзд до Австралії на строк до трьох років.