Зазначається, що першу ракетку світу, австралійську візу якого напередодні анулювали через відсутність щеплення проти COVID-19, вже допитали у нерозголошеному місці, "узгодженому між сторонами" у справі. Суботній вечір Джокович проведе у готелі для мігрантів у Мельбурні.

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Уже в неділю, 16 січня, о 9:30 за місцевим часом у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання в апеляційній справі сербського тенісиста, який оскаржив рішення уряду країни щодо повторного анулювання своєї візи та депортації.

Cуддя Девід О'Каллаган вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Що відомо про скандал з Новаком Джоковичем

  • Скандал довкола серба розпочався 6 січня. Джокович отримав медвідвід та прилетів до Австралії для участі в Australian Open.
  • Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Повідомлялося, що вони визнали підстави для медвідведення неналежними. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.
  • При цьому стало відомо, що міністр імміграції особисто розгляне цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив.
  • У цій ситуації Джоковичу також можуть заборонити в'їзд до Австралії на строк до трьох років.