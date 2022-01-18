Нокаутував бика: Усик на битві поглядів розібрався з талісманом Чикаго Буллз

18 січня 2022 , 18:11
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Джерело:

інстаграм lomus_official

35-річний український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, жартома нокаутував Бика Бенні – маскота баскетбольного клубу НБА Чикаго Буллз.

Суперважкоатлет провів битву поглядів з талісманом Чикаго Буллз. І, після провокації від бичка, Усик завдав "нокаутуючого" удару, потім почавши відлік.

До слова Відбувається багато подій, – промоутер Усика загадково висловився про реванш із Джошуа

"Нокаут від Усика", – коротко підписали відео.

Наступний бій Усика: що відомо

Автор: Юрій Семенюк