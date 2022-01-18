Нокаутував бика: Усик на битві поглядів розібрався з талісманом Чикаго Буллз

18:11

35-річний український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, жартома нокаутував Бика Бенні – маскота баскетбольного клубу НБА Чикаго Буллз.