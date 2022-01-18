За словами Красюка, найближчим часом з'явиться інформація щодо наступного поєдинку Усика.

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"Наразі відбувається багато подій. Скоро ми все розкриємо. Бій із Джошуа – основний варіант для нас", – сказав Красюк.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш