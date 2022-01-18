Невакциновані футболісти Реала та Челсі ризикують не зіграти в Лізі чемпіонів

Реал і Челсі можуть зіткнутися з кадровими проблемами в Лізі чемпіонів через карантинні обмеження у Франції. Обидва клуби в 1/8 фіналу зіграють проти французьких команд.

УЄФА не заступатиметься за клуби

Реал 15-го лютого зіграє на виїзді проти ПСЖ, а Челсі 16-го березня завітає в гості до Лілля. За Реал і Челсі не зможуть зіграти невакциновані футболісти.

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Причина в тому, що у Франції на законодавчому рівні зобов'язали всіх спортсменів, які беруть участь у змаганнях на території країни, зробити щеплення від коронавірусу.

Нещодавно наставник Челсі Томас Тухель натякав, що в команді досі не всі футболісти вакцинувалися. На його думку, це індивідуальний вибір кожного.

Водночас у Реалі у грудні 2021-го був спалах COVID-19.

У ситуацію не планує вмішуватися й УЄФА. У союзі не збираються будь-яким чином йти проти місцевих законів про вакцинацію.