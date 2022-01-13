Знакові голи Шевченка

В УЄФА вирішили пригадати найкращі голи Андрія Шевченка у складі киян в Лізі чемпіонів.

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Нестримний український нападник ніколи не боявся грізних суперників і забивав Арсеналу, Ньюкаслу, Баварії та Реалу.

Шевченко продовжив "кошмарити" своїх суперників і після того, як повернувся у Київ у 2009 році. УЄФА згадав і знаковий гол Шеви у ворота міланського Інтера в Лізі чемпіонів.

За всю кар'єру футболіста Шевченко забив Інтеру 15 голів, який залишається принциповим суперником колишньої команди Шевченка Мілана.

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