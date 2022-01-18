УЕФА не будет заступаться за клубы
Реал 15 февраля сыграет на выезде против ПСЖ, а Челси 16 марта приедет в гости в Лилль. За "Реал" и "Челси" не смогут сыграть невакцинированные футболисты.
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Причина в том, что во Франции на законодательном уровне обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса.
Наставник Челси Томас Тухель намекал, что в команде до сих пор не все футболисты вакцинировались. По его мнению, это личный выбор каждого.
В то же время в Реале в декабре 2021-го была вспышка COVID-19.
В ситуацию не намерен вмешиваться и УЕФА. В союзе не собираются идти против местных законов о вакцинации.
- Следует обратить внимание, что подобные правила действуют в Австралии. Недавно там разгорелся скандал вокруг теннисиста Новака Джоковича, скрывавшего свой статус вакцинации.
- Сербу отказали во въезде в страну и депортировали из-за того, что Джокович не вакцинирован. Поэтому теннисист может пропустить и Ролан Гаррос во Франции.