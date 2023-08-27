І знову та ж проблема: Ненад Лалатович піде у відставку із посади головного тренера Зорі

Луганський колектив знову залишиться без головного наставника. Серб провів у стані "біло-чорних" не повних два місяця.

Ненад Лалатович найближчим часом піде у відставку. Сербський тренер самотужки прийняв складне рішення.

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Не довго музика грала

Зоря знову практично залишилась без головного наставника. Ненад Лалатович вирішив скласти обов'язки очільника луганського колективу. Про це стало відомо з уст самого наставника після матчу 5-го туру Української Прем'єр-ліги між Зорею та Минаєм (1:1). Діло в тому, що сербський коуч зазначив, що не виправдовує очікувань, які були на нього покладені, а також сам не задоволений власною роботою.

На "біло-чорних" чекає матч відповідь із чеською Славією у рамках кваліфікації до Ліги Європи ( першу гру Зоря програла 2:0 ). Якщо луганському колективу не вдасться здолати свого опонента, то команда потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

Ба більше, Лалатович пообіцяв відмовитися від компенсації, а саме за дострокове розірвання контракту. а також зарплатні за три місяці, що буде обговорено із президентом Зорі. Ненат також вирішив додати, що луганський колектив наразі демонструє свій можливий максимум, взявши до уваги ситуацію, котра склалась довкола команди. Сербський наставник уже навіть прямо попрощався з українськими вболівальниками.

Мені дуже подобається український чемпіонат й Україна взагалі. Я приїхав сюди не заради грошей, я хотів бути поруч з Україною, з її народом. Впевнений, якби на початку збору у нас було 20 гравців, якби були ті гравці, яких я хотів бачити, ми були б краще готові до чемпіонату. Напевно, я піду з українського футболу, треба буде розмовляти з президентом. Коли я приїхав сюди, я не приїхав заради грошей. Я люблю Україну, український народ, буду до кінця з вами. Не шкодую, що приїхав сюди. Хочу показати, що я велика людина, тож я відмовляюся від трьох зарплат, від компенсації, і поїду додому. Дякую усім,

– сказав Лалатович.

Сербський наставник також проговорився, що Зоря продала Назарія Русина. Раніше повідомлялося, що український форвард перебереться до Сандерленду , котрий виступає у Чемпіоншипі.

Нагадаємо, що Лалатович став головним тренером Зорі всього лиш 4-го липня 2023-го року. Відхід Ненета із луганського колективу став третьою відставкою тренера в УПЛ у поточному сезоні. Раніше свої робочі місця втратили Олександр Кучер (Дніпро-1), а також Олександр Ковпак (ЛНЗ).

Також варто відзначити, що сербський тренер ніколи довго не затримувався у стані будь-якої команди. Лалатович свого часу очолював 16 клубів (1 із Саудівської Аравії, 1 із Боснії та Герцеговини, Зорю та 13 сербських), проте у жодному не пробув більше, аніж бодай 2 сезони. Під керівницвтом Нената луганський колектив відіграв 6 поєдинків, в яких здобув 1 перемогу (над Ворсклою), двічі зіграв у нічию (з Олександрією та Минаєм) та поступився три рази (Руху, Кривбасу та Славії).