Розплата за невдалий старт

В Ужгороді завершився матч 4 туру УПЛ між Дніпром-1 та Оболонню. Кияни змогли здобути сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.

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Для дніпрян старт сезону виявився катастрофічним – всього одна перемога у семи матчах чемпіонату та єврокубків. Це у підсумку позначилось на долі головного тренера.

Олександр Кучер оголосив про відхід з Дніпра-1 разом зі своїм тренерським штабом. Про це коуч оголосив на пресконференції після гри з Оболонню.

Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом з тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую,

– заявив Кучер.

Вже у четвер дніпряни мають грати проти Спартака з Трнави у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Поки що невідомо, хто поведе спортклуб у цей турнір.

Історія Кучера в Дніпрі-1

Ексгравець збірної України очолив Дніпро-1 влітку 2022-го після того, як вивів харківський Металіст в УПЛ. Під його керівництвом дніпряни награли 47 матчів, з яких 25 виграли, 13 програли та у 9-х зіграли внічию.

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Минулого сезону Кучер привів Дніпро-1 до срібла в УПЛ, а також вивів команду у плей-офф Ліги конференцій. Правда, цього сезону результати суттєво погіршились: