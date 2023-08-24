Славія – Зоря 2:0

Гол: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

У четвер, 24 серпня, луганська Зоря зіграла перший матч раунду плей-оф Ліги Європи. Суперником української команди була добре знайома чеська Славія, повідомляє 24 Канал.

До теми Славія – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

ВАР на користь Зорі

Віцечемпіон Чехії вже вибив з розіграшу Ліги Європи срібного призера УПЛ Дніпро-1. Тож у поєдинку проти Зорі футболісти Славії сподівалися повторити свій успіх.

З перших хвилин господарі окупували половину поля Зорі. Небезпечні моменти один за одним виникали біля воріт Турбаєвського. Натиск "червоно-білих" приніс результат на 27-й хвилині матчу. Гол після розіграшу кутового забив Лукаш Масопуст. Проте арбітр скасував взяття воріт через гру рукою одного з гравців Славії.

В одному з моментів пожежу поблизу воріт створили самі гравці Зорі. Снурніцин невдало відпасував назад, чим ледь не скористалася Славія. Від неминучого голу Зорю врятував бразилець Джордан, який вибив м'яч з лінії воріт.

Зрештою на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Після поновлення гри картина не змінилася. Атаки Славії ставали все більш небезпечними. Дива реакції демонстрував молодий голкіпер української команди Турбаєвський.

Не забиваєш ти - забивають тобі

Лише на 70-й хвилині матчу футболісти Зорі створили перший небезпечний момент біля воріт Славії. Орендований в Динамо хавбек Яцик мав гарну можливість відсвяткувати свій перший єврокубковий гол, але захисники "червоно-білих" заблокували удар.

Коли вже матч наближався до завершення, господарі поля зуміли розмочити рахунок. Тіджані скористався подачею з кутового та головою забив гол. А у компенсований час Зоря пропустила вдруге. Лукаш Малопуск скористався фланговим прострілом та подвоїв перевагу.

Зоря поступилася Славії та зберігає мінімальні шанси на загальний успіх в дуелі.

Матч-відповідь відбудеться 31 серпня у польському Любліні. Переможець протистояння потрапить в груповий турнір Ліги Європи, а невдаха в групу Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Славія – Зоря