Минай – Зоря 1:1

Голи: Вітенчук (25, пен.) – В. Волошин (17)

Господарі полі з початку чемпіонату ще не відчули смак перемог. Натомість луганська Зоря після виснажливого поєдинку Ліги Європи грала на фоні великої втоми, пише 24 Канал.

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Хмари збираються над Лалатовичем

Спека та ранній початок матчу додавали складнощів футболістам обох команд. Проте суперники продемонстрували доволі швидкісний футбол.

Підопічні Лалатовича першими досягли успіху. Орендований Зорею динамівець Вікентій Волошин опинився на ударній позиції та пробив досвідченого голкіпера Минаю Олександра Бандуру.

Проте закарпатська команда зуміла швидко відновити паритет. Бразильський захисник Зорі Джордан збив у штрафному майданчику Твердохліба. Арбітр вказав на одинадцятиметровий, який реалізував Вітенчук.

У другому таймі обидві команди створили достатньо моментів, щоб вирвати перемогу. Проте до фінального свистка рахунок так і не змінився. У підсумку Минай здобув друге очко в чемпіонаті та залишив останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Луганська Зоря ніяк не може знайти свою гру. Після 5-и зіграних турів представник України в єврокубках застряг в середині таблиці.

Відеоогляд матчу Минай – Зоря