Ненад Лалатович в ближайшее время уйдет в отставку. Сербский тренер самостоятельно принял сложное решение.

Достойно внимания Станет самым дорогим трансфером с космической зарплатой: Салах перейдет в Саудовскую Аравию

Не долго музыка играла

Заря снова практически осталась без главного наставника. Ненад Лалатович решил сложить обязанности руководителя луганского коллектива. Об этом стало известно из уст самого наставника после матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги. Звездой и Минаем (1:1). Дело в том, что сербский коуч отметил, что не оправдывает ожиданий, которые были на него возложены, а также сам не удовлетворен собственной работой.

Кстати говоря. "бело-черных" ждет ответный матч с чешской Славией в рамках квалификации в Лигу Европы ( первую игру Заря проиграла 2:0 ). Если луганскому коллективу не удастся одолеть своего оппонента, команда попадет в групповой этап Лиги конференций.

Более того, Лалатович пообещал отказаться от компенсации, а именно за досрочное расторжение контракта. а также зарплаты за три месяца, что будет обсуждено с президентом Зари. Ненат также решил добавить, что луганский коллектив пока демонстрирует свой возможный максимум, учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг команды. Сербский наставник даже прямо попрощался с украинскими болельщиками.

Мне очень нравится украинский чемпионат и Украина вообще. Я приехал сюда не ради денег, я хотел быть рядом с Украиной, с ее народом. Уверен, если бы в начале сбора у нас было 20 игроков, будь те игроки, которых я хотел видеть, мы были бы лучше готовы к чемпионату. Наверное, я уйду из украинского футбола, нужно будет разговаривать с президентом. Когда я приехал сюда, я не приехал ради денег. Я люблю Украину, украинский народ, буду до конца с вами. Не жалею, что приехал сюда. Хочу показать, что я большой человек, поэтому я отказываюсь от трех зарплат, от компенсации и поеду домой. Спасибо всем,

– сказал Лалатович.

Кстати говоря. Сербский наставник также проговорился, что Заря продала Назарию Русину. Ранее сообщалось, что украинский форвард переберется в Сандерленд, выступающий в Чемпионшипе

Напомним, что Лалатович стал главным тренером Зари всего лишь 4 июля 2023 года. Уход Ненета из луганского коллектива стал третьей отставкой тренера в УПЛ в текущем сезоне. Раньше свои рабочие места потеряли Александр Кучер (Днепр-1), а также Александр Ковпак (ЛНЗ).

Кстати говоря. По итогам прошедшего сезона 7 из 16 тренеров УПЛ не смогли дойти со своей командой до финишной прямой, что стало 44-м результатом в мире.

Также следует отметить, что сербский тренер никогда долго не задерживался в состоянии какой-либо команды. Лалатович в свое время возглавлял 16 клубов (1 из Саудовской Аравии, 1 из Боснии и Герцеговины, Заря и 13 сербских), однако ни в одном не пробыл больше, чем 2 сезона. Под руководством Нената луганский коллектив отыграл 6 поединков, в которых одержал 1 победу (над Ворсклой), дважды сыграл в ничью (с Александрией и Минаем) и уступил три раза (Движение, Кривбасс и Славию).